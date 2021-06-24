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    Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız yeni anayasa sürecine sahip çıkılsın dedi

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin İstişare Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa sürecine sahip çıkılmasını istediğini belirtti.
    • AA
    • 24.06.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 14:13
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    Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız yeni anayasa sürecine sahip çıkılsın dedi

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin İstişare Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

    Çelik, devam eden toplantılarda Yeni anayasa konusunun ele alındığını bildirdi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

    "İlk olarak vekillerimizle Sağlık Bakanımız bir araya geldi. Belediye başkanlarımız, teşkilat başkanlığımız, vekillerle, bakanlarımızla bir araya gelerek iç ve dış siyasetin, gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği bir seri toplantı yapılıyor. Genel başkanımızın vekillerimize söylediği birinci işin öncelikli olarak vatandaşlarımızla daha yoğun bir arada olmamız gerektiğidir.

    İlleriyle ilgili değerlendirmelerin yanısıra salgınla mücadele konusunda görüşlerini paylaştılar. Terörle mücadele konusundaki başarılar değerlendirildi."

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