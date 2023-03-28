Muhalefetin itiraz dalgasına Ömer Çelik'ten yanıt! Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde engel yok Muhalif partilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ına adaylığına itirazı sonrası paylaşım yapan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışan sözde tartışma hukuki değildir. Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye 47 gün sonra sandığa gidiyor.

Seçim sürecinin son düzlüğüne girilirken, Cumhur İttifakı 4 partiye çıktı.

Muhalefet, 20 yıldır makamını koruyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne taş koymaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağı konusu muhalifler tarafından yeniden hararetlendirildi.

Konuya defalarca kez "Hiçbir engel yoktur" açıklaması gelse de, bazı partiler itiraz dilekçelerini verdi.

İyi Parti, Memleket Partisi, DEVA Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi, YSK'ya itiraz dilekçelerini verdi.

Hemen ardından ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklamada bulundu.

"Adaylığı önünde hiçbir engel yoktur"

İtiraz dilekçelerinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur" ifadelerini aktardı.

O cümleler şu ifadelerle devam etti;

Aylar önce açıkladığımız gibi Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu adaylığa karşı bazı partilerin YSK'ya itiraz ettiği basına yansıdı. Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır.

"Üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil"

Cumhurbaşkanımız milletimizin iradesine sımsıkı bağlılıkla sürdürdüğü siyasi hayatına, demokrasinin ve sandığın gücüne inanarak devam etmektedir.Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir...

"Bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir"

Daha önce de ifade etmiştik: Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının “Sabih Kanadoğlu zihniyeti” olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır.Türkiye, demokratik süreçlere yalnızca aziz milletimizin yön verdiği bir noktaya gelmiştir. Geçmişin vesayet zihniyetinden ilham alan girişimlerin bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir.

"Demokrasi sandığına kimde ipotek koyamaz"