AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin ve Lütfü Türkkan'a dair açıklamalarda bulundu.

Adana'da gündeme dair soruları yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna dair konuşan Çelik provakatif paylaşımları kınayarak, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunun altını çizdi.

Çelik, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'a da sert tepki göstererek, "Bu yanlış için hala özür dilemeyi bilmiyorsanız, pişmanlığın yerini pişkinlik alır" dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"BU YALANLARI ÜRETENLER AKIL YOKSUNU"

"Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bu yalanları üretenler akıl yoksunu olduğu gibi ahlak ve vicdan yoksunudur aynı zamanda. Cumhurbaşkanımızın bir günlük programı başka genel başkanların bir haftalık programına denktir.”

Bingöl'de şehit ağabeyine küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösteren Çelik, "Şehit ailelerine yapılan bir hakaret bütün milletimize yapılmıştır, kabul edilemez" dedi.

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın sağlığı yerindedir ViDEO

"ÖZÜR DİLEMEYİ BİLE BECEREMEYEN BİR YAKLAŞIM"

"Bir milletvekili tuttu bir şehit yakınına küfretti, tabi pişmanlık büyük bir erdemdir. Bir hata yaptıktan sonra bir pişmanlık gösterirseniz bu doğruya tutunmaya çalıştığınız anlama gelir. Fakat sen bu yanlış için hala özür dilemeyi bilmiyorsanız, pişmanlığın yerini pişkinlik alır. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Onlara yönelik asla affedemeyeceğimiz davranışlar. Özür dilemeyi bile beceremeyen bir yaklaşım söz konusu. Türkiye bu kadar mücadele verirken, şehitlerimize borcumuzu ödeyemeyiz."