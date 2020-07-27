Ömer Çelik: Cumhuriyetimiz hepimizin ortak çatısıdır

Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğuna vurgu yapan Ömer Çelik, Cumhuriyetin bu özellikleriyle herkesin ortak çatısı olduğunu vurguladı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden 'cumhuriyet' tartışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Haftalık yayınlanan bir derginin kapağında yazılan "Hilafet için toparlanın" cümlesinin ardından başlayan siyasal rejim tartışmalarına Çelik, "Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir." ifadeleriyle yanıt verdi.

Türkiye'nin siyasal rejimi ile ilgili siyasal kamplaşmanın yanlış olduğuna vurgu yapan Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğuna dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ DEĞİLDİR"

Çelik, Cumhuriyetin tüm özellikleri ile herkesin ortak çatısı olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye'nin gündemi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"ORTAK İDEALLERİMİZ İLE GELECEĞE YÜRÜMELİYİZ"

Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ve büyük bir devlet olmasının yanı sıra tüm dünyada bilhassa "kimsesizlerin kimsesi" olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Sorumluluğumuz ahlaki ve siyasidir. Siyasal temeli olmayan kamplaşmalar yerine ortak ideallerimizle geleceğe yürümeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Milletimizin duası ve desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz ve insanlık için erişilmez denilen hedeflere yürüyoruz. Cumhuriyetimiz parlamaya devam edecektir. Milletimizin tüm fertleri bu gelecekte pay sahibidir.

Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. Tarihten bugüne kesintisiz bir halka olarak devam eden mücadele azmimizi daha da kuvvetli kılıyoruz."

"CUMHURİYETİMİZ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında, Cumhuriyetin milletin asırlara dayanan büyük devlet geleneğinin birikimi ve billurlaşmış hali olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mensubu olmakla şeref duyduğumuz milletimiz, insanlık ailesinin seçkin ve saygın mensubudur. Buna layık olmak hepimizin borcu ve kaderidir. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle milletimizin özlemlerine sağlam adımlarla ulaşacağız. Duamız milletimizledir. Gayretimiz biricik ülkemiz içindir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."