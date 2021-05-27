AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir" dedi.

27 Mayıs darbesinin üzerinden 61 yıl geçti. Dönemin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başında olan bazı general ve subaylar, sabaha karşı darbe yaptı. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden 27 Mayıs'a ilişkin paylaşım yaptı.

"MİLLETİMİZ BU İHANETLERE ASLA TESLİM OLMADI"

Ömer Çelik'in paylaşımı şu şekilde;

"Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir. Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız Menderes’i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz."