Ömer Çelik: Demokrasimizi kimse tehdit edemez

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı ışıklı göndermeye, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı ışıklı göndermeye AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi.

Çelik, "Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye’nin “HUKUK GÜVENLİĞİ”ni ihlal edemez.

"DARBECİ ZİHNİYETİN KURUMLARIMIZDA OLMASINA TAHAMMÜL EDEMEYİZ"

Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz.

Türkiye’nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz.





"BİR AYM ÜYESİNİN ANAYASAL DÜZENİ TEHDİT ETMESİ HUKUKSUZLUKTUR"

AYM, kendi üyesinin Anayasal düzeni lağveden darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemelidir. Bir AYM üyesinin anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur." ifadelerinde bulundu.