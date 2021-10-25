Ömer Çelik: Devletimizin diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 büyükelçi tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Büyükelçilerin skandal 'Osman Kavala' sözlerinden geri adım atmalarının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk açıklama geldi.

"Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir." diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE REDDETTİK, REDDEDECEĞİZ"

"Aynı şekilde devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz.

Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur.

Devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık iç işlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.





"VİYANA SÖZLEŞMESİ'NİN 41.MADDESİNDE AÇIKÇA İFADE EDİLMEKTEDİR"

Türkiye’nin bu hassasiyeti, Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinde açıkça ifade edilmektedir. Norm niteliği taşıyan ve büyükelçilerin misyonlarını yürütürken riayet etmesi gerekenleri ortaya koyan bu ilke her zaman temeldir.

Diplomatik misyonların bu ilkeye riayet ederek çalışmalarını sürdürmesi ülkemizle ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirme bakımından her zaman olumlu karşılanacaktır...

"DEVLETİMİZİN EGEMENLİK HAKLARI KONUSUNDAKİ HASSASİYETİMİZ, TARTIŞMA KONUSU DEĞİLDİR"

Milletimiz, misyonunun gerekliliklerine riayet eden ve milletlerimiz arasındaki bağları güçlendiren tüm diplomatik temsilciliklere en iyi şekilde ev sahipliği yapmaktadır. Devletimizin egemenlik hakları konusundaki hassasiyetimiz tartışma konusu değildir.

Türkiye Cumhuriyeti yüksek bir diplomatik birikime sahiptir. Ülkemizde görev yapan tüm diplomatlar için bu son derece değerli bir birikimdir."