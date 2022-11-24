Türkiye'nin dış politikadaki normalleşme adımlarından bazı kesimlerin rahatsız olduğunu söyleyen Ömer Çelik, bu alanda adımların Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda atıldığını belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamalarında, hükümetin dış politikada sorunlu ülkeler ile normalleşme ve ilişkileri düzeltme adımlarına gelen eleştirilere cevap verdi.

"Devletler arasından hiçbir sorun ebediyen yaşamıyor"

Bu gelişme nedeniyle bazı çevrelerin bundan rahatsızlık duyduğunu söyleyen çelik "Son zamanlarda sorunlu olduğumuz devletlerle aramızdaki sorunların giderilmesi için attığımız adımların kimleri rahatsız ettiğini görüyoruz. Devletler arasından hiçbir sorun ebediyen yaşamıyor.

Devletler arasında sorunsuz bir alan da ebediyen yaşamıyor. Eğer böyle olmasaydı diplomasi diye bir şey olmazdı. Müzakere diye bir şeye ihtiyaç kalmazdı. Hiçbir devlet hiç kimseyle tamamen sorunsuz veya sorunlu bir dönem yaşamıyor.

Ömer Çelik: Devletler arasından hiçbir sorun ebediyen yaşamıyor VİDEO

"Türkiye'nin hak ve menfaatleri..."



Çeşitli zamanda çeşitli konularla ortaya çıkıyor. Bazen aynı anda hem sorununuz oluyor hem de işbirliğiniz oluyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması açısından devletimizin başı olarak attığı adımların Türkiye'nin hak ve menfaatleri, bölge ve dünya barışı için son derece kıymetli olduğunu, bunun iyi sonuçlar doğuracağını ifade etmek isterim." dedi.

Düzce'de yaşanan deprem

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Düzce depreminde ilk andan itibaren devlet orada, eksik yok. Resmi makamlar dışında manipülatif haberlere bakılmamasını istirham ediyoruz.

İnsan hakları örgütlerinin Diyarbakır annelerine ilgi göstermemesini not ettik. Evlatları peşinde koşan annelerinin görmezden gelinmesidir. Müthiş bir çifte standart var. Söz konusu olan PKK terör örgütü olunca o vahşi suskunluk, o bütün vahşeti görmezden gelen, vahşet kadar vahşi olan bu suskunluk maalesef devreye giriyor. Biz Diyarbakır annelerini unutmuyoruz. Burada MKYK'mız adına selamlarımızı iletiyoruz.

Türkiye'ye yönelik terör saldırıları

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrasında emniyet güçlerimizin çalışmalar yaparak faili ve bağlantılarını açığa çıkardığını gördük. Bu Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyanın gerçeği bu; ne yapılırsa yapılsın bazı terör eylemleri engellenemiyor.

Güvenlik birimlerinin aldığı tedbirler, failin açığa çıkarılması, yakalanması konusundaki performans Türkiye'nin terörle mücadele kapasitesini net bir şekilde ortaya koymuştur.

Pekçok arkadaşımız İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarımızla beraber oldular ve oranın ne kadar çabuk normalleştiğini gördük. İstiklal Caddesi esnafı o kadar güçlü bir mesaj verdi ki, İstiklal Caddesi'nin adının ne kadar doğru olduğu anlaşıldı.

Ben de Beyoğlu Belediye Başkanımızla birlikte İstiklal Caddesi'ni ziyaret ettim. Şehitlerimizi andık, yaralılarımıza şifa diledik. Beni en çok etkileyen orada hem esnafımızın dirayeti, birlik ve beraberlik duruşuydu. Orada Adana, Tekirdağ, Kars'tan ve pek çok ilimizden oraya gelmiş vatandaşımızı gördüm.

"Orantısızlıktan bahsetmesi başlı başına yalandır"



Bir kısmı iş için bir kısmı çoluk çocuğunu alarak ülkemizi teröre teslim etmeyeceğiz duruşuyla oraya gelmişlerdi. İstiklal Caddesi'ndeki başta esnafımız olmak üzere ve bütün vatandaşlarımıza bu duygu ve duruş için şükranlarımızı sunuyoruz.

Hain saldırıdan sonra gerek Türkiye içinde terörle mücadele operasyonu gerek sınır dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesi bazı çevrelerde orantılı olmadığı şekilde yorumlandı. Paris'teki yürüyüşün, duruşun neden 15 Temmuz'da Türkiye için yapılmadığını çok sorduk.

Bu soruya cevap veremeyenlerin İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrasında bize orantısızlıktan bahsetmesi başlı başına yalandır. Türk Silahlı Kuvvetleri sivillerin hayatı korunması konusunda dünyada en hassas orduların başında gelir.

DEAŞ saldırısı olduğu zaman cevap verdiğimizde orantısızlıktan bahsetmeyenler, PKK terörüne karşı cevap verdiğimizde neden orantısızlıktan bahsediyor. Tabii ki bunun hukuk kuralları, ilkeleri ve prensipleri var.

"Tabii ki hukuka bağlı olarak bu mücadele yürütülüyor"



Türkiye uluslararası hukuka saygılı bir ülke olarak tabii ki hukuka bağlı olarak bu mücadeleyi yürütüyor. Türkiye'nin kendini savunma hakkını destekliyoruz diyeceksiniz, ondan sonra söyleyeceğiniz varsa onları söylemenizin manası olabilir. Ama hiç bunlara girmeden Türkiye'nin terörle mücadele hakkını, anayasal düzenini savunma hakkını göz önüne almadan Türkiye'ye uyarıda bulunmak ahlaksızlıktır.

Bize bu şekilde mesaj tebliğ edenlerin hiçbir mesajını tebellüğ etmiyoruz. Orantılılk konusunda dünyanın en hassas ülkesi biziz. Bizim 1 yıl içerisinde karşı karşıya kaldığımız terör eyleminin yüzde 1'le karşı karşıya kalanların yasaları nasıl değiştirdiklerini, hukuku nasıl zorladıklarını biliyoruz. Bir terör var bir de terör siyaseti var. Terör siyaseti birtakım argümanlar kullanıyor.





Askeri operasyonları yaptığımız için bunun neticesi olarak Karkamış'ta roketli havan atılıyormuş. Burada suçlanması gereken roketleri, havanları atan terör örgütleridir. Sivil insanların, öğretmenlerin, çocukların üzerine atıyor. O zaman dünyada hiçbir devlet terörle mücadele etmesin; bunu mu söylemek istiyorsunuz? İkincisi tutturmuşlar, bu bir savaş politikasıdır diyorlar. Bu bir terör örgütünün dilidir. Savaş iki meşru devlet arasında olur.

Savaş dediğin zaman Türkiye Cumhuriyeti devleti ile terör örgütünü aynı meşruiyetle gösteren bir altyapı arayışıdır. Terörle mücadele operasyonlarına karşı savaş politikası terimini kullanan kim varsa doğrudan terör örgütünün sözcülüğünü yapıyordur.

"Son yaşananlar haklılığımızı gözteriyor"



Türkiye Cumhuriyeti meşru ve egemen devlet olarak hakkını, anayasal düzenini kullanmaktadır. Bir şekilde bu dili kullananların, hepsi verdiğimiz kayıplar karşısında bize dönük bir vahşetin politikası olarak önümüze geliyor. Son yaşananlar Türkiye'nin terörle mücadelesinin ne kadar haklı ve meşru olduğunu bir kez daha göstermiştir.

"KKTC egemen bir devlettir"



KKTC'ni Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak kabul edilmesi, tehdit, şantaj ya da hedefe koyma gibisinden mektuplar yazmalarını, açıklamalar yapılmasını tamamen reddettiğimizi ifade etmek isterim.

İkiye bölünmüş adayı tek temsilcisi Güney Kıbrıs olarak AB'ye alıyorsunuz. Herkesin şunu bilmesi gerekir; bu adada iki eşit toplum var ve KKTC egemen bir devlettir. Hak ve menfaatleri korunması konusunda Türkiye Cumhuriyeti sonuna kadar KKTC'ye destek verecektir.

Türk Devletleri Teşkilatları'na gözlemci üyelik sonrası yapılan tehditler utanç vericidir. Gelinen nokta KKTC ve devletimiz için başarıdır. Başından sonuna bunu ısrarla takip eden, o toplantıda bunun gerçekleşmesi için büyük bir diplomatik enerji harcayan sayın Cumhurbaşkanımızın dış politikaya attığı bir imzadır.

"Türkiye güçlü bir diplomasi devletidir"



Bu tarihi imzadır, büyük bir başarıdır. Bundan sonra inşallah KKTC ile ilgili yeni gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Tahıl Koridoru Anlaşması da sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri sayesinde oldu. Bu dünyanın karşı karşıya kaldığı gıda, enerji krizini çözme konusunda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli siyasetin kilit rol oynadığını kilit şekilde göstermektedir. Türkiye barışın teminatıdır. Türkiye güçlü bir diplomasi devletidir.

Yapılan görüşmelerde açıklamaların pozitif yöne evrildiğini görüyoruz. En son terör örgütünün birtakım sembollerinin yansıtılması gibi unsurlar asla kabul edilemez.

Müttefiklerimizin şunu iyi anlaması gerekiyor; sizin egemenliğinizin altında terör örgütleri bu faaliyetleri yapabiliyorlar mı? Buna göz yumuluyorsa bu zaten iki yüzlülüktür. Şöyle düşünsünler; İsveç ya da Finlandiya'nın buradaki büyükelçilikleri ya da başkonsolosluklarına DEAŞ sembolünü yansıtılması onlar için ne ifade eder? Esas mesele şu; söz verip de tutmayan çok müttefik ve batı ülkesi gördük."

Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağı vizyon belgesi

Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerçekten vizyon belgesini açıklamasını arzu ederiz. Yeni sorunlar, yeni meydan okumalar var dünyada. Siyasetin nasıl çözüm önereceği konusunda yarışmak istiyoruz biz.

Demokratik siyaset toplumun taleplerinin siyasi düzeyde temsil edilmesi anlamına gelir. CHP tarihi boyunca toplumun taleplerinin vesayet adına budanması temelinde bir temsil geliştirdi. Dar bir anlayış içerisinde devleti tanımladı, toplumu karşı konumlandırdı ve siyaseti boğdu.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyaset vizyonunun ne olacağını göreceğiz. Siyasetin projeler, vizyon düzeyinde yarışması toplumumuza karşı ödevimizdir.

Siyasetimizi yeni ortaya çıkan meydan okumalar karşısında reformlar geliştirerek, Türkiye'nin altyapısını, üstyapısını önümüzdeki yüzyıla hazırlayarak zaten gösteriyoruz.

Geçmişte askeri, yargı vesayeti ile engellemeye çalışıyorlardı direndik, mücade ettik. Günümüzde yalan siyaseti olarak karşımıza çıkıyorlar. Siyaseti rekabet alanı olarak görelim, kimlikçi bir husumet alanı olmaktan siyaseti çıkarmak herkesin boynunun borcudur.

Biz eser siyaseti yapmaya çalışıyoruz, onlar engellemeye çalışıyorlar. Terörle mücadeledeki tavırlarında, TOBB gibi büyük projeler karşısında yaptıkları açıklamalarda görüyoruz. Suriye'de mücadelemizde nasıl eleştirel yaklaşımlarını görüyoruz. Keşke bunları yapmasalar ve vizyonda rekabet etsek. Karşımıza bir vizyon çıkarsa o vizyon temelinde rekabet etmek, siyaset üretmek için sabırsızlanırız. Kendimize güveniyoruz. İnşallah yine bir Zihni Sinir projesiyle karşı karşıya kalmayız.

Yunanistan'ın Mısır çıkartması

Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın son düştüğü durum, diplomasi, dış politika tarihinde böylesine zavallı duruma çok az düştüğünü gördük. En son Libya'ya gitti. Uçaktan inecek iken, Libya Dışişleri Bakanı'nın orada olduğunu öğrenince, havaalanında uçaktan inmedi. Çocukça tavırla, uçağın kapısını kapattı, havalandı.

Tekrar Bingazi tarafına gitmek için iniş izni istedi. Libya hükümeti iniş izni vermedi. Bunun üzerine Malta'ya gitti, uçağın sinyalini kapatarak, Libya'nın egemenlik haklarını çiğneyerek Bingazi'ye gitti.

Böyle saçma sapan hareket edilebilir, ne kadar zavallıca tutum. Tek motivasyonları Türkiye aleyhine ne iş yaparız. Akdeniz'deki anlaşmayı berhava etmek üzere, BM'yi meşru hükümetini yıkmaya çalışan öbür güçlere destek vermek için gitti. Kendi aramızda şöyle espri yapmıştık.

Cumhurbaşkanımızın Mısır'la görüşmesi gerçekleşince, Dendias oraya gider dedik. Türkiye'nin aleyhine hangi imzayı atarız diye bir motivasyon içinde oldukları için. Türkiye ile Mısır ilişkilerinde Doğu Akdeniz'de birtakım adımların boşa çıkmasından korkarak bunu yapıyor.

Bu bir devletin dış politikası değil; bu bir çadır dış politikasıdır. Türkiye ve Erdoğan karşıtlığına konumlanmış bir şey bu. Herkes biliyor ki, Avrupa'nın şımarık çocuğu, Avrupa'nın başına da bela.

Birtakım kültür kodları yüzünden bunları idare ediyor. Türkiye aleyhine kimin peşine giderseniz gidin bir faydası olmayacaktır. Yunanistan'ın zor zamanlarında, ekonomik kriz yaşadılar, doğal afetler yaşadılar, Türkiye bunu istismar etmedi.

Türkiye aleyhine yaptığı faaliyetleri hepsini not ediyoruz. Türkiye'nin başka ülkelerle ilişkisini geliştirmesinin ardından yine o ülkelere gideceklerse, Türkiye'nin halihazırda verimli ilişki olan ülkelere gidilecekse, öyle adımlar atacağız ki, Miçotakis ile Dendias havada dolaşmaktan yere inemeyecekler."