Ömer Çelik: Elmalı'daki istismar davasının takipçisiyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Elmalı'da yaşanan iğrenç olayın davasını yakından takip ettiklerini söyledi. Çelik, "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir." dedi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğa cinsel istismar davasından çıkan mahkeme kararı, Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Çocukların yaşadıkları istismarı çizdikleri resimlerle anlattığı iğrenç olayda, anne ve üvey baba, mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

ELMALI'DAKİ İSTİSMAR BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

İstismarın Adli Tıp raporunca kanıtlanmış olmasına rağmen alınan bu karar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Bakanlık, olayın takipçisi olduğunu duyuyarak "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

ÖMER ÇELİK, İĞRENÇ OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan istismar olayıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Çelik, AK Parti olarak Elmalı'daki davanın yakından takip edildiğini söyledi.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Açıklamasına devam eden Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yargılama sürecine müdahil olduğunu duyuyarak istismara uğrayan çocukların devlet koruması altında olduğunu ifade etti.

"HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

"Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz." diyen AK Parti Sözcüsü, adaletin gerekli cezayı vereceğine inandığını söyledi.

"VİCDANLARIYLA DESTEK OLAN HERKESE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Çelik son olarak, yaşanan bu iğrenç olaya sessiz kalmayan vatandaşlara yönelik de, "Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz." sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.