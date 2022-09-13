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    Ömer Çelik: Ermenistan, provokasyonlara son vermeli

    Sözcü Çelik, çıkar odaklarının, çatışma için Ermenistan’ı kışkırttığını vurguladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 12:34
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    Ömer Çelik: Ermenistan, provokasyonlara son vermeli

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın saldırgan tutumuyla ilgili açıklama yaptı.

    Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan'a yönelik saldırılara dikkati çekti.

    Ermenistan'a tepki

    "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir." diyen Çelik, barışın herkesin yararına olduğunu vurguladı.

    "Çıkar odakları kışkırtıyor"

    Çelik, açıklamasının devamında, "Bugün çatışma için Ermenistan’ı kışkırtan çevreler, sadece çıkar odaklarıdır." dedi.

    AK Parti Sözcüsü, "Ermenistan, Azerbaycan’ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır." diye ekledi.

    Ömer Çelik: Ermenistan, provokasyonlara son vermeli #1


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