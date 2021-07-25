Ömer Çelik: Ermenistan'ın Kelbecer saldırısını kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermeni ordusunun Azerbaycan askerini şehit ettiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Ermenistan-Azerbaycan sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzileri, Ermeni askerler tarafından ateş altına alındı.

Saldırı sonucu bir Azerbaycan askeri şehit düştü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

"SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

Twitter hesabından paylaşım yapan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz. Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir. Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan’ı cesaretlendirenler de sorumludur. Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez.

"ERMENİSTAN KENDİSİNİ TEŞVİK EDENLERE ALDANMASIN"

Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın. Bu saldırıları teşvik edenler, Ermenistan’a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan’ın yanında durmazlar. Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır."