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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamasında, terörist Fetullah Gülen'in ölmesine de değindi ve "FETÖ ile mücadelemiz sürecek." dedi.

Terörist Gülen'in bir vatansız olarak öldüğünü de söyleyen Çelik, devamında şu ifadelere yer verdi:

"MİLLETİMİZE KÖTÜLÜK YAPMAK ÜZERE BİR PROJENİN TAŞERONLUĞUNU YAPTI"

(Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen) İslam'a ihanet etmiş, insanlığa ihanet etmiş, milletimize ihanet etmiş bir haindir ve bugün vatansız olarak bu dünyayı terk etti.



Kuşkusuz dinimize yaptığı kötülükler, milletimize yaptığı kötülükler, insanlığa yaptığı kötülükler böyle bir şahsın ismini Netanyahu gibi biriyle yan yana yazdırması neticesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır ve bütün bir geçmişe doğru bu değerlendirildiğinde gerek 15 Temmuz darbe girişimiyle ortaya çıkan tablo gerek daha sonra yürüttükleri faaliyetler bu terörist başının aslında ülkemizdeki milli egemenliği gasbetmek üzere milli egemenliği çalmak üzere ordumuza, milletimize büyük kötülükler yapmak üzere bir projenin taşeronluğunu yaptığını net bir şekilde göstermektedir.

"İHANET VE CİNAYET AĞININ MİMARI"

Tabii sonraki süreçte de açık bir şekilde görüldü. Terörist başı Fetullah Gülen, aslında gerek kurduğu ihanet şebekesiyle gerekse bu ihanet şebekesi vasıtasıyla hizmet ettiği odaklar vasıtasıyla büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yapmıştı. Emperyalizmin firavunlarına belamlık yapmış bir haindir.



Bugün de bütün bu suçlarıyla birlikte bütün bu ihanetleriyle ve cinayetleriyle birlikte bu dünyayı terk etti. Tabii burada bu örgütün fiziki unsurlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğimiz konusundaki kararlılıkta hiçbir eskime, yavaşlama ya da gevşeme söz konusu değildir. Aynı zamanda bu zihniyetle de aynı güçle mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız.



Uzun zamandır bu örgüt mensuplarının yaptığı faaliyetlere dikkat ettiğimizde bunların aynı ihanet ve cinayet şebekesini işler kılmak için, işlevsel kılmak için çeşitli ülkelerde ülkemize karşı faaliyetler yürüttüğünü, çeşitli bağlantılar kurmaya çalıştıklarını ve kendilerince uygun bir fırsat bulmaya çalıştıklarını net bir şekilde görüyoruz.

DARON ACEMOĞLU'NA TEBRİK

Nobel ödülü kazanan Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyoruz. Kitaplarındaki konuların entelektüel açıdan verimli olduğunu belirtmek isterim.

İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN'A OLAN SALDIRILARI

Filistin ve Lübnan'daki konular gündemimizde. Sinvar'ın şehadeti ile Netanyahu hükümetinin katliamların devam ettiği görülmüştür. Cinayetleri, soykırımı Naziler'in çok ötesine geçmiştir. Yahudi asıllı Kanadalı akademisyen, İsrail'in soykırımını çok iyi anlatıyor ve Naziler'in toplama kamplarında yaptıklarının aynısı diyor. Lübnan'ı da Gazze'ye benzetme çabaları da devam ediyor.



Esas problem bunlara destek veren ve silah temin edenlerdi. Alman dışişleri bakanı talihsiz açıklamalar yaptı. BM adına yapılan açıklamada yeni bir saldırıdan bahsediliyor. Netanyahu insanlığa ait her şeyi hedef almaya devam ediyor. Buna silahla destek verenler eninde sonunda bunun altında kalacaklar. Eninde sonunda bu soykırıma şebekesi insanlık mahkemesinde yargılanıp hak ettikleri cezayı alacaklar.



Siyonizme verilen desteklerin hiçbiri bunu yapanların faydasına değildir. Bugün insanlık değerleri ile Siyonizm karşı karşıyadır. Herkes ya insanlıktan yana ya da bu yapıdan yana duracaktır.

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