Ömer Çelik: FETÖ, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir

AK Parti Sözcüsü Çelik, FETÖ'cülerin ABD'de "stop Erdoğan" ilanı vermelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ihanet şebekesi Türkiye’yi durduramaz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'de yaşayan FETÖ üyelerinin New York'un en işlek caddelerinden birinde bulunan reklam panolarına "stop Erdoğan" ilanı vermelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE DÜŞMANI İHANET ŞEBEKESİ"

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Çelik, FETÖ'nün Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesi olduğunu, fakat bu şebekenin Türkiye'yi durduramayacağını ifade etti.

"DÜNYANIN HER YERİNDE ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI YAPIYORLAR"

FETÖ'cülerin dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yaptıklarını dile getiren Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ Terör Örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye’ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta “stop Erdoğan” başlıklı yalan dolu ilanlarla Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi.



Bu ihanet şebekesi Türkiye’yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor.



FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. Fetö yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir.



Cumhurbaşkanımızın arkasında milletimizin iradesi ve desteği var. Fetö’nün arkasında ise Türkiye düşmanı şebekeler var. Fetö ile mücadele milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir."