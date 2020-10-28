Ömer Çelik: Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir

AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Çelik, Fransız derginin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı yayını kınadı.

Fransız dergisisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yaptığı çirkin karikatüre tepkiler geliyor.

AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, derginin söz konusu yayınını sert bir dille kınadı.

"FRANSIZ DERGİSİ NEFRET ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GELMİŞTİR"

Çelik yaptığı açıklamada, "Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır.





"NEFRET ÜRETEN YAYINLAR ASLA FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR"

Bunların inanca ve kişi haklarına karşı nefret üreten yayınları asla fikir özgürlüğü değildir. Fikir özgürlüğünü inanç düşmanlığı ile boğmaya çalışan bir barbarlıktır. Barbarlık cephesinin genişlediğini görüyoruz. Husumet cephesinin hepsiyle mücadele edecek kararlılığa sahibiz.

Bu husumet cephesinin inancımıza niye saldırdıklarını, Cumhurbaşkanımıza karşı neden nefret siyaseti ürettiklerini biliyoruz. Uğruna mücadele ettiğimiz değerlere düşmanlar. Biz de bu zihniyetle mücadele etmeye kararlıyız.

"CUMHURBAŞKANIMIZ NEFRET CEPHESİNE KARŞI MAZLUMLAR İÇİN YOL YÜRÜMEYE KARARLI"

Cumhurbaşkanımız, tüm bu nefret cephesine karşı, mazlumlar için yol yürümeye kararlı bir şekilde devam ediyor. Nefret cephesi sahada da masada da kazanamayacak. Bunların nefret yayınları kararlılığımızı artırıyor.

Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu bu nefret cephesinin ikiyüzlü ahlaksızlığını masada ve sahada yenilgiye uğratmaya devam edecek. Sağduyu sahibi ve inançlara saygılı herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir." ifadelerini kullandı.



