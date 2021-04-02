Ömer Çelik: GKRY'nin EOKA terör örgütünü anan pul bastırmasını lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kınama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 'EOKA terör örgütü' provokasyonuna tepki gösterdi.

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'ın EOKA terör örgütü'nün 65. yılını anan bir pul bastırmasını kınadıklarını belirtti.

"CİNAYET ŞEBEKESİNE DESTEK VERİLİYOR"

EOKA'nın katliam şebekesi olduğunu vurgulayan Çelik, "Kıbrıs Türklerini acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA’yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türkü bu cinayet örgütleriyle savaşarak varoldu ve varolmaya devam edecek. Türkiye, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiç kimse KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini gasbedemeyecektir." ifadelerine yer verdi.