Ömer Çelik, gündemi değerlendirdi

Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinledim. Bunu, fitne oluşturma siyasetinin parçası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2023 MESAJI

Toplantıda milletvekillerinin değerlendirmelerinin paylaşıldığını belirten Çelik, "2023'e giderken bir harita çıkarılacak." dedi.

"FİTNE OLUŞTURMA SİYASETİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarına tepki gösteren Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinledim. Sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış. Bunu, fitne oluşturma siyasetinin parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki ViDEO

Çelik, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

VEKİLLERLE YAPILAN GÖRÜŞME

"Cumhurbaşkanımız milletvekilleri ile görüşmesinde ülke ve uluslararası siyasetle ilgili fotoğrafları çekmeye önem veriyor. Milletvekilleri, değerlendirmelerini paylaştı. Soruları Cumhurbaşkanımız yanıtladı ve not alındı.

ORTAK AKIL VURGUSU

2023'e giderken, bütün stratejilerin ortak akılla belirlenmesi bakımından bu toplantıların yapılması, bundan sonra sahada nasıl bir stratejiyle yürünmesi bakımından bir harita çıkarılacak.





"AK PARTİ KARŞILIK VERECEK"

Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye ve vatandaşlarımıza karşı dozu artan bir yıkım siyasetine dönüşen zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz. AK Parti, bununla mücadele edecektir. Geçmişte bunu vesayet adına yapıyorlardı, şimdi ise demokrasi, hukuk, özgürlük diyorlar ama son derece zehirli bir dil kullanmaya devam ediyorlar.

"TEZKEREYE HAYIR DİYENLER..."

PKK'nın Suriye kolunun saldırıları karşısında sessiz kalanlar, Türkiye'nin egemenlik haklarını korumak için gerekli olan tezkereye hayır diyenler, bu dili Cumhurbaşkanı'na karşı kullanmaktan çekinmiyorlar.



"ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ"

Sürekli olarak demokrasiden bahsediyorsunuz meşru seçilmiş AK Parti'ye karşı bu zehirli dili kullanırken, terör örgütüne karşı mutedil bir dil kullanıyorsunuz. İşte bu demokrasinin demokrasi denilerek çalınmasıdır. 28 Şubat'tan daha vahşi şekilde çocukların Kur'an kursu eğitimi almasıyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl hedef alındığını gördük. Orta Çağ zihniyeti, bunlardan rahatsız olmakla eşdeğer bir yaklaşımdır.





ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMELERİ

Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi, Cumhur İttifakı'nın doğası gereği kendi ritmi ve doğası gereği devam ediyor. Çeşitli zaman aralıkları ile bir araya gelmeleri, Türkiye meseleleri ile istişare ve ittifakın pekiştirilmesi anlamını taşıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinledim. Sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış. Bunu, fitne oluşturma siyasetinin parçası olarak görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, AK Parti tabanına seslenip AK Parti'nin nasıl olması gerektiğini dillendiriyor.

Bunlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun bildiği, anladığı konular değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin nasıl bir parti olması gerektiği üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Millet İttifakı içindeki çelişki ve hatta kendi içindeki çelişkilerle uğraşması gerekiyor. Bu söylem, giderek komediden faciaya dönüşmüş durumda.





TÜRKİYE-KÖRFEZ ÜLKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyareti şubat ayında gerçekleşecek. Diğer Körfez ülkeleriyle ilgili çalışmalar sürüyor, takvim netleştiğinde paylaşırız. Asıl önemli olan Türkiye ile Körfez ülkeleri ve Körfez'deki ülkelerin kendi aralarındaki ilişkilerin daha da kurumsallaşması ve kazan-kazan ilişkisine dönmesi.

ALMANYA'DA MÜSLÜMAN MEZARLIĞINA SALDIRI

İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığıyla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Almanya'daki Müslüman mezarlığına saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırılarla ilgili geri adım atılması söz konusu değildir. Bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. Yetkili makamların üzerine düşenleri yapmasını bekliyoruz."

