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    Ömer Çelik: Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz

    AK Parti Sözcüsü Çelik, "Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 09:08
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    Ömer Çelik: Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM'ye başörtüsüyle ilgili yasa teklifi sunacaklarını söyledi.

    Kılıçdaroğlu, "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz. CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır." dedi.

    "Mücadele ettik, bedel ödedik"

    AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi. Açıklamayı parti sözcüsü Ömer Çelik yaptı.

    Twitter üzerinden açıklama yapan Çelik, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık." diye yazdı.

    Çelik: Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz

    Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yapacağı grup konuşmasının, bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacağını vurguladı.

    Açıklamasında Çelik, "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." diye ekledi.

    Ömer Çelik: Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz #1


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