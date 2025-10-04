Ömer Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış içermektedir

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı.

Donald Trump, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" açıklamasını yaptı.

Gelişmelerin ardından Türkiye'de bir açıklama yaparak, "İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

"YARDIMLAR GAZZE'YE ENGELSİZ ŞEKİLDE ULAŞTIRILMALI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla insani yardımlardın Gazze'ye engelsiz şekilde ulaştırılması gerektiğini belirtti.

"İsrail saldırılarını hemen durdurmalı" diyen Ömer Çelik Hamas'ın ortaya koyduğu iradeye uluslararası destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

"HAMAS'IN CEVABI GERÇEK BARIŞ İÇERMEKTEDİR"

Çelik yaptığı paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verdi:

Başkan Trump'ın açıkladığı plana Hamas'ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir.



Hamas tarafından ateşkes ve barışın sağlanması için esirlerin takasından işgalin tamamen sona ermesine ve Filistin'in sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğine kadar kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur.



Arap, İslam dünyası ve uluslararası destekle ortaya koyulan kuralların ve önerilen mekanizmaların altı net çizilmiştir.

"BU DURUM YENİ BİR ZEMİN OLUŞTURABİLECEKTİR"

Başkan Trump'ın ortaya çıkan bu durumu 'barış' için olumlu bir yaklaşım gören mesajı, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemini oluşturabilecektir.

"HAMAS'IN ORTAYA KOYDUĞU İRADEYE ULUSLARARASI DESTEK VERİLMELİ"