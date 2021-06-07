AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, hayvan hakları yasasının Meclis'ten geçeceğini açıkladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HAYVAN HAKLARI YASASI MECLİS'TEN GEÇECEK"

Yaptığı açıklamada hayvan hakları yasasının Meclis'ten geçeceğini açıklayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız kesin talimatı var. Son kez bunu değerlendireceğiz. Meclis kapanmadan bu yasa geçecek.Özellikle bu konudaki haberleri duydukça bizim içimiz acıyor, hayvanlar bizim hayatımızda kader arkadaşlarımızdır. Her biri birer candır."

Ömer Çelik: Hayvan hakları yasası Meclis'ten geçecek VİDEO