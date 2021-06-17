Ömer Çelik, HDP İzmir il binasındaki silahlı saldırıyı kınadı

Çelik, HDP binasında gerçekleştirilen ve bir parti görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

İzmir’in Konak ilçesi Çankaya semtinde sağlık çalışanıyken görevinden istifa eden O.G. isimli şahıs, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı’nın bulunduğu 7 katlı binaya girdi.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2'nci katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan, camları kırdı.

Vatandaşların üzerine ateş açan silahlı saldırgan, polislerin içeri girmesi ile yakalandı.

Parti çalışanı olduğu öğrenilen bir kişinin, silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan olayı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile kınadı.

"SALDIRIYI VE CİNAYETİ LANETLİYORUZ"

Çelik, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

"İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır.

Türkiye terörle mücadelesini ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan provokasyonlarla mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, kamu düzeninin bozulmasına asla müsade etmeyecektir."