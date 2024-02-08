Ömer Çelik: Hepinizin haddini bildirmeye hazırız AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet partilerinden birinin, 'Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’na haddini bildireceğiz' dediğini belirterek, "Bak biz buradayız. Hepinize yeteriz ve hepinizin haddini bildirmeye hazırız" dedi.

DHA

Yerel seçim süreci sürüyor...

Adana’da Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarının tanıtım töreni, Yüreğir Serinevler Spor Salonu’nda yapıldı.

Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhalefeti eleştirdi

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet partilerini eleştirdi.

"Hepinizin haddini bildirmeye hazırız"

Çelik şu ifadeleri kullandı:

Muhalefet partilerinden birisi çıkmış demiş ki ‘Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na haddini bildireceğiz.’ İşte ben de diyorum ki ‘Haddini bildireceğiz’ diyene. Bak biz Adana'dayız. Buradayız. Hepinize yeteriz ve hepinizin haddini bildirmeye hazırız, kararlıyız. Onlar 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta ne diyorlardı? ‘Kemal Kılıçdaroğlu anketlere göre cumhurbaşkanı olacak’ diyorlardı. Adana ne diyordu? ‘Biz Bay Kemal'i Bay Bay Kemal yapmaya hazırız’ diyordu. Şimdi genel başkanları gitti. Başka bir genel başkan geldi. Fakat yine teröre destek verenlerle ittifaklarını sürdürmek için terörle yanaşık düzen yürüyenlerle ittifaklarını sürdürmek için her türlü hesabın kitabın içerisine giriyorlar.

"Başarıyı yerel seçimlerde taçlandıracağız"

Kararlı bir şekilde yürüdüklerini vurgulayan Çelik şunları söyledi:

Onlar ne yaparsa yapsınlar. Biz bu yolda başta Adana olmak üzere Türkiye'nin her tarafında Cumhur İttifakı'nın üyeleri olarak kararlı bir şekilde güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı yerel seçimlerde taçlandıracağız. Genel seçimlerde attığımız imzayı yerel seçimlerde daha büyük bir başarı dalgasına dönüştüreceğiz ve sonuçta inşallah 31 Mart gecesi Cumhurbaşkanımıza Adana Büyükşehir'i ve 15 ilçeyi hediye edeceğiz. İnşallah 31 Mart gecesi değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli’ye Adana Büyükşehir'in ve 15 ilçesinin Cumhur İttifak’ının olduğunun müjdesini vereceğiz.

Belediye başkan adayları

Cumhur İttifakı'nın Adana'da açıkladığı adaylar ise şu şekilde:

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir

Seyhan Belediye Başkan Adayı Erdal Hatipoğlu

Yüreğir Belediye Başkan Adayı Dr. Halil Nacar

Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler (MHP)

Sarıçam Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ (MHP)

Kozan Belediye Başkan Adayı Mustafa Atlı (MHP)

İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Aydın Kangur (MHP)

Karaisalı Belediye Başkan Adayı Bekir Şimşek (MHP)

Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz (MHP)

Pozantı Belediye Başkan Adayı Ali Avan (MHP)

Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Aydın Kütükoğlu (MHP)

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)