Ömer Çelik: Her muhalefet yapan demokrat olmuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet yapmanın demokratlık olmadığını belirterek, demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkeye kötülük ettiğini söyledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, demokrasiye yapılan her müdahalenin ülkeyi gerileteceğini söyledi.

Rakip ülkelerin iç meselelere müdahale etmelerinin önünü açan hamlelerden kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Çelik, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"KÖTÜLÜK ÇETESİNİN MUHALİFLİĞİ DE DEMOKRATLIĞI DA SAHTEDİR"

Türkiye'de seçim ve demokrasiyi yok etmeye çalışan tarafların kötülük peşinde koştuğunu dile getiren Çelik, "Demokrasimize yapılan tüm müdahaleler ülkemize gerileme getirdi. Her müdahale ülkemize rakip devletlerin önünü açtı. Türkiye'de seçimleri ve demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkemize kötülük peşinde koştuğu açıktır. 'Kötülük çetesi'nin muhalefeti de demokratlığı da sahtedir..." dedi.,

"HER MUHALEFET YAPAN DEMOKRAT OLMUYOR"

Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamalarınIN devamında şu ifadeler yer aldı:

"Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar, ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir.

Muhalefet etmek adına demokratik süreçleri ve seçim mekanizmasını hedef alanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar. Demokrasi bu milletin bedeli ödenmiş kazanımıdır."