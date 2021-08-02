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- Ömer Çelik: Herkes vazife başında, mücadele ediliyor
Ömer Çelik: Herkes vazife başında, mücadele ediliyor
- AA
- 02.08.2021 - 19:37
- Güncelleme : 02.08.2021 - 20:01
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Çelik, ekiplerin canla başla çalıştığını söyleyerek, çıkan yalan haberlere tepki gösterdi.
"AYIP OLUYOR"
"Yalan haberleri yaymak ayıp oluyor. Bu mücadele yeşil vatanı korumak, insanları korumak, doğayı korumak için sürdürülüyor." diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yalan haberler, yangın ateşini söndürmek için canlarını hiçe sayan arkadaşlarımızın moralini bozmaktan başka birşeye yaramaz.
Ömer Çelik: Herkes vazife başında, mücadele ediliyor VİDEO
"BURADAKİ ARKADAŞLAR GÜNLERCE UYUMADI"
Buradaki arkadaşlar günlerce uyumadılar. Tutup da onların mücadelesi sürerken yalan haber yaymak doğru değil.
Hepimiz yeşil vatanı korumak istiyoruz. Bu alanların inşaata açılması söz konusu değil. Hepimizin yapması gereken mücadeleye destek vermektir."