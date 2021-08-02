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Ömer Çelik: Herkes vazife başında, mücadele ediliyor

Ömer Çelik: Herkes vazife başında, mücadele ediliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu mücadele yeşil vatanı korumak, insanları korumak, doğayı korumak için sürdürülüyor." dedi.