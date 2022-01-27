Ömer Çelik, Holokost kurbanlarını andı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Holokost kurbanlarını anarak, "İnsanlığa karşı işlenen tüm soykırımları lanetliyoruz" dedi.

Nazi Almanyası tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda kurulan en büyük toplama kampı Auschwitz'de tutulanların kurtarılmasının 77. yıl dönümünde, Uluslararası Holokost Anma Günü holokost kurbanlarını anılıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, holohost kurbanlarını andı.

"HOLOKOST KURBANLARINI SAYGI İLE ANIYORUZ"

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Holokost kurbanlarını saygıyla anıyoruz. İnsanlığa karşı işlenen tüm soykırımları lanetliyoruz. Irkı, dini, dili ne olursa olsun her türlü zulmün, antisemitizmin, İslam düşmanlığının ve nefret siyasetinin karşısında duracağız."