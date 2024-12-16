Ömer Çelik: HTŞ'nin arkasında olduğumuz söylemi yanlış

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saat 14.10 sıralarında AK Parti Konferans Salonu'nda başlayan toplantı, 16.45'te sona erdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıdan sonra gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Ömer Çelik, Türkiye'nin tarihin doğru tarafında durduğunu söyledi.

"Öncelikli konumuz Suriye'deki gelişmeler" diyen Çelik, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"HTŞ HAREKETLİLİĞİ ARKASINDA OLDUĞUMUZ YÖNÜNDEKİ SÖYLEMLER YANLIŞ"

Bir takım iddialar var. HTŞ hareketliliği arkasında Türkiye olduğunu iddia edenleri görüyoruz. Bizim HTŞ hareketliliği arkasında olduğumuza dair söylemler yanlıştır.



Bizim bütün inisiyatifimiz Suriye'de kan dökülmesinin önlenmesi için oldu. Bunlar harekete geçti ve bu kadar kısa sürede bu sonuç nasıl ortaya çıktı deniyor. Rejimin çürümüş yapısının bu kadar ayakta durması ona verilmiş destek sayesinde oldu.



Bir takım ihlaller rejim tarafından yapıldı ve verilen sözlere uyulmadı. HTŞ kendisine ait bölgeleri almak için harekete geçti ve askeri rejimin ortada olmadığı görülünce ilerleme sağlandı. Rejim askerlerinin silah bırakıp kaçtığı görülünce ortada herhangi bir güç kalmadı. Bunun arkasında Türkiye var demek meseleleri okuyamamak demektir.