Ömer Çelik: Hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahim

Ömer Çelik: Hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahim

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile ilgili ikinci kez açıklama yaptı.

Enis Berberoğlu hakkında verilen karar, Ankara’nın gündemini değiştirirken akşam saatlerinde Twitter'da dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

Yüksek Mahkeme'nin üyesi Engin Yıldırım, Twitter hesabında Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı.

Yıldırım'ın paylaşımı, yerel mahkemenin kararı ve kararın ardından başlayan tartışmalara yanıt olarak yorumlandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından AYM üyesi Yıldırım'ın mesajına yanıt verdi.

"DEMOKRASİMİZİ KİMSE TEHDİT EDEMEZ"

Ömer Çelik, "Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye’nin 'HUKUK GÜVENLİĞİ'ni ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz. Türkiye’nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz." dedi.

Ömer Çelik'ten sabah saatlerinde ise bir tepki daha geldi.

"KULLANDIĞI DİL HUKUKU YIKAN MÜDAHALELERİN DİLİDİR"

Çelik, yine Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun, hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir.

Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM’de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor... Bu kabul edilemez.

Türkiye’nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. AYM Üyesi’nin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir."