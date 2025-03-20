Ömer Çelik, İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması hakkında konuşuyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) çok konuşulacak bir operasyon düzenlendi..

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Süreç devam ederken İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan 106 kişinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaşanan gelişmeler sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşuyor..

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YAPAY ZEKA BİLE CHP'NİN ORTAYA KOYDUĞU ARGÜMANLARDAN DAHA İYİ ARGÜMAN ORTAYA KOYABİLİR"

"Dosya hakkında bilgimiz yok. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz.

Özgür Özel bunun Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından CHP'ye darbe olduğunu söylüyor. Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP'nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür. Yapay zeka bile CHP'nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir. Yapay zekanın CHP'ye öğreteceği çok şey vardır. Yapay zeka, daha nitelikli değerlendirme yapacağı açıktır.

Cumhur İttifakımızın mücadelenin adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin karşına yazılır."

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