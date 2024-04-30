Ömer Çelik: İmamoğlu'nun Hamas açıklaması yanlış AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Hamas terör örgütüdür" sözlerinin yanlış olduğunu, burada asıl konunun Netanyahu yönetiminin katliam siyaseti olduğunu belirtti.

AA & Ensonhaber

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kuruluna (MYK) ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Gazze birinci gündemimiz"

Ömer Çelik'in açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

Gazze birinci gündemimiz. Halklar Filistin davasından yana. Öğrenciler, siyasetçiler tepkilerini ifade ediyor. Soykırım karşıtı Yahudi bir profesör yine polisler tarafından Gazze'deki Netanyahu politikasına karşı çıktığı için gözaltına alınıyor. Bu görüntüler, düşünceye vurulan ters kelepçenin sembolü olarak hafızalara nakşedilmiştir. Batı, vicdana ters kelepçe vurdu.

İmamoğlu'nun Hamas açıklaması yanlış"

Biz açıklamayı yanlış değerlendiriyoruz. Hamas'ın terör örgütü olarak suçlanması tamamen yanlıştır. İki prensip ortaya koymuştuk. Hangi kesime olursa olsun sivillere saldırıları doğru bulmuyoruz ama şöyle bir nokta var ki, esas mesele Hamas meselesi değil, Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikalarla Filistinlilere uyguladığı katliam siyasetidir. Hamas, İsrail'in seçimlere girmesine izin verdiği bir partidir. Daha sonra seçimleri kazandığı için ona siyasi yasak getirdi. Ortada bir terör varsa, bu Netanyahu hükümetinin soykırım politikasına verilecek isimdir. Şu ana kadar sağdan ve soldan siyasi partiler arasında çok büyük bir ayrım da ortaya çıkmamıştır. Bu söze CHP'lilerin ne dediğini sormak gerekiyor. Bugün kayıtsız şartsız lanetlenmesi gereken Netanyahu'nun soykırım politikasıdır.

"Soylu insanlar, bu soykırımı yenecektir"

Söz konusu olan siyonizm olduğunda bütün insan hakları literatürü askıya alınıyor. Siyonizmin karşısında insanlığın birikimi olan basın ve ifade hürriyeti işlevsiz hale getiriliyor. Tüm bu tablo şunu gösteriyor ki, zihinleri işgal etmeye çalışıyor Netanyahu'nun soykırım zihniyeti. Her ne olursa olsun insanlık vicdanı çeşitli dinlerden, milletlerden soylu insanlar bu soykırımı yenecektir. Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradeyle şunu söyleyebiliriz ki bütün vatandaşlarımızın duruşu sayesinde siyonizm burayı işgal edememiştir.

Irak ile tek seferde en çok imza atılan anlaşma

İran ile İsrail arasında bir gerilim söz konusu oldu. Bu gerilimin olduğu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Irak'a gerçekleştirdiği bir ziyaret oldu. Görüşmenin başlıkları çok kapsamlıydı. Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaretlerin başında gelmektedir. Önemli konulardan bir tanesi terörle mücadeledir. Irak PKK'yı terör örgütleri listesine almalı. PKK Irak'ın toprak bütünlüğüne de karşı olan bir terör örgütüdür. Irak'a dönük olarak, sınırlarımıza dönük saldırı Irak'tan geldiği zaman BM şartının 51. Maddesi yetkisi ile biz de müdahale ediyoruz. Bu müdahaleler Irak'ın toprak bütünlüğüne karşı değildir. Buna mecbur olduğumuz için yapıyoruz. Keşke Irak'taki egemen otorite bunları temizlese, saldırılar son bulsa ve biz de bunlara karşılık vermek zorunda kalmasak. O bölgelere dönük verdiğimiz karşılık, Türkiye'nin egemenlik haklarını korumak anlamına geldiği gibi, kardeş Irak'ın da terörden korunması anlamına gelmektedir.

"Gümrük Birliği güncellenmeli"

Almanya ile yeni diplomatik kanallar açma ve mevcut iş birliklerini geliştirme noktasında dünyaya örnek olabilecek çok önemli işlere imza atabiliriz. Gümrük Birliği güncellenmeli.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır taşı

Gündemimiz ne olursa olsun Azerbaycan'la ilgili konuları yakından takip ediyoruz. 19 Nisan'da sınır konusunu yürütmekle görevli Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı'nın heyetleri bir araya geldiler. Sembolik de olsa sınır taşı yerleştirdiler. Bunu değerli bulduğumuzu, Azerbaycan'a dönük saldırıdan vazgeçme yönündeki mesajları pozitif karşılıyoruz.

"Herkesi değerlerimize saygılı olmaya davet ediyoruz"

Bazı DEM Parti yöneticileri İstiklal Marşı'na, bayrağımıza, Mustafa Kemal Atatürk'e, Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapıyorlar. Saygı hem siyasetin hem de ilkelerin gereğidir. Hiç kimse meşru siyaset alanında aldığı yetkiyi gayrimeşru girişimler için kullanamaz. Herkesi değerlerimize saygılı olmaya davet ediyoruz.

"Mehmet Şimşek'e desteğimiz tam"

Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekibine desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönem çalışmalarımızla ilgili kararlarımızı sizinle paylaşacağız.

"Vatandaşımıza verilen hak geri alınmaz"

Gönül ister ki kategorik yaklaşımlar yerine, kuvvetler ayrılığı üzerinden tekliflerini duyabilsek. Türkiye'de artık parlamenter sistem-cumhurbaşkanlığı sistemi olarak bilek güreşi olarak bunu sunmak yanlıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin oyları ile onaylanmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçme yetkisi vatandaşımıza verilmiştir. Vatandaşımıza verilen hak geri alınmaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çeşitli testlerden geçmiştir. Aksayan yönler varsa her zaman düzeltilmesi mümkündür. Bir siyasi parti benim tercihim şudur diyebilir. Bunun tarihsel ve politik bir zemini kalmamıştır.

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