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    Ömer Çelik: İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 11:55
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    Ömer Çelik: İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran’ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cunhurbaşkanımızla, İran’ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler.

    İran’ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız kardeş İran’a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır.

    AYRINTILAR GELECEK...

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