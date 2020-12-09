Ömer Çelik: Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başakşehir maçında yapılan ırkçı söyleme tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başakşehir maçındaki dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya kullandığı ırkçı söyleme ilişkin paylaşımda bulundu.

"IRKÇILIK İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ SUÇTUR"

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu. Başakşehir’i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz.

"SPOR VE IRKÇILIK ASLA YAN YANA GELMEMELİDİR"

Spor ve ırkçılık asla yan yana gelmemelidir. Hakem Sebastian Coltescu, çirkin bir ırkçılık örneği sergilemiştir. Irkçılığın sahaları esir almasına izin vermeyen ve güçlü duruşu ile “ırkçılığa” kırmızı kart gösteren M. Başakşehir kadroları herkese ders verdi.

"UEFA GEREKLİ ADIMLARI ATACAKTIR"

Spor severler olarak ırkçılık ve nefretten kaynaklı tüm eylemlerle ilkeli bir mücadele yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. UEFA tarafından çirkin eylemi gerçekleştiren hakemle ilgili gerekli adımların atılacağına inanıyoruz.

Siyasette, toplumsal hayatta karşı olduğumuz gibi sporda da her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşıyız. Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinde yer alan Pierre Webo'ya karşı yapılan ırkçı tacizi şiddetle kınıyoruz."

