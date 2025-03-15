Ömer Çelik: İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesidir

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Çelik, açıklamasında İslami değerlere yönelik saldırıların her yerde, insanlık ve medeniyetin temel değerlerini hedef alan bir nefretin yükseldiğini vurguladı.

Gelişmiş demokrasilerin, İslamofobi ile mücadelede etkisiz kaldığını belirterek, bu durumun demokrasilerin faşist ideolojilerle tehdit edilmesine yol açtığını ifade etti.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELEDE ETKİLİ OLAMIYORLAR"

Çelik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Bugün İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü.



İslami değerlere dönük saldırıların olduğu her yerde, tüm insanlığı ve medeni dünyayı hedef alan insanlık düşmanı bir nefretin olduğunu görüyoruz.



Gelişmiş demokrasiler İslamofobi ile mücadelede yeterince etkili olamıyorlar. Bu da demokrasilerinin faşistler tarafından kuşatılmasına yol açıyor. Herkesin İslamofobi ile mücadelenin insanlık değerlerini savunmakla eşdeğer olduğunu anlaması gerekiyor.

"İSLAM DÜŞMANLIĞI BATILI ÜLKELERDE YAYILMAYA DEVAM EDİYOR"

Sayın Cumhurbaşkanımız İslamofobi kavramının yetersizliğine vurgu yaparak, küresel düzeyde bu nefreti körükleyenlerin tutumlarını “İslam düşmanlığı” olarak tanımlamıştır.



İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın halen Batılı ülkelerde yayılmaya ve siyasetçisinden kamu görevlisine kadar toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ettiğini endişeyle görüyoruz.

"İSLAMOFOBİ'NİN DEAŞ İLE BİR FARKI YOKTUR"