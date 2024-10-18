Ömer Çelik: İsrail Dışişleri Bakanı barbarlığın görevlisi

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, yıkım ve işgal politikası 1 yılı geçti.

Hamas, 1 yıl içinde 2 liderini şehit verdi.

50 binden fazla insanı katleden İsrail'in Dışişleri Bakanı Israil Katz, insanlık dışı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"İNSAN ONURU, BARBARLIĞA GALİP GELECEK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım platformu X üzerinden bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:



Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz, bir cinayet şebekesinin parçasıdır. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın temsilcisidir. O ve onun gibiler, insanlığa karşı işledikleri suçlar nedeniyle Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadırlar. Zira, insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım çetesi olarak faaliyet göstermektedirler. Gazze direnişi, insan onurunun en yüksek noktasını simgeler. Nihayetinde, insan onuru barbarlığa galip gelecektir. Katz ve diğer caniler, insanlık değerlerini savunan hukukun önünde mutlaka hesap vereceklerdir.