Ömer Çelik: İsrail'deki katliamcı şebeke rahatsız oldu AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı ErdoğaN'a yönelik sözlerinin seviyesiz ve yok hükmünde olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Konuyla ilgili ilk tepki Türk Dışişleri'nden gelirken, bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapıldı.

"Katliamcı şebekesi rahatsız oldu"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ömer Çelik, şu ifadelere yer verdi: