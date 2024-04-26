Ömer Çelik: İsrail'deki katliamcı şebeke rahatsız oldu

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.
Konuyla ilgili ilk tepki Türk Dışişleri'nden gelirken, bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapıldı.
"Katliamcı şebekesi rahatsız oldu"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ömer Çelik, şu ifadelere yer verdi:
İsrail Dışişleri Bakanı, Sn Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir. Netanyahu hükümetinin soykırımcı bir barbarlıkla hareket ettiğini ifade ediyor olmamız elbette bu katliam şebekesini rahatsız ediyor. Cumhurbaşkanımız bu soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir. Tüm uluslararası platformlarda Filistin halkının haklarını en üst seviyede savunmaya devam edeceğiz.
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