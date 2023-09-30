Ömer Çelik, İsveç'te Türkiye'yi hedef alan küstah saldırıya tepki gösterdi

ensonhaber.com

NATO'ya girebilme sürecinde Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç nabızları yükseltmeye devam ediyor.

Terör bağlantılarıyla Türkiye'de soru işaretleri bırakan İsveç, Kur'an-ı Kerim'e ve ülkemize yönelik çirkin saldırılarla bardağı taşırıyor.

İsveç'te küstah bir eylem daha

Başkent Stockholm'da akılalmaz bir eylem daha yaşandı.

Küstah eylemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden bir maket yakıldı.

Kabul edilemez hareket polis kontrolünde gerçekleşti.

Yaşanan çirkin olayın ardından Türkiye'den sert tepkiler de art arda geldi.

Bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Çelik'ten.

"İsveç bu saldırıdan sorumludur"

Ömer Çelik, "İsveç makamları bu saldırıdan sorumludur" başlıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Saldırılarla mücadele etmeye devam edeceğiz"

İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır. Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur.