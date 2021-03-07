Ömer Çelik: Kadına şiddet asla kabul edilemez

Ömer Çelik, Samsun’da yaşayan Emriye M.'nin eski eşi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

Samsun'da dün akşam saatlerinde 25 yaşındaki eski eşi Emriye M.’yi kızının gözü önünde darbeden İbrahim Zarap'a, AK Parti Sözücü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Ömer Çelik, yaşanan olayın herkesi derinden etkilediğini belirtti.

"EN YÜKSEK CEZAYI ALMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Gözaltına alınan saldırgan Zarap ile ilgili davanın takipçisi olacaklarını belirten Çelik, şu ifadelere yer verdi:

Bu elim hadise, vicdanları yaralamış, çok haklı bir infiale yol açmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz. Bu eylemi gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Bu süreci her aşamada takip edeceğiz. Denizli ve Aydın’da gerçekleşen kadın cinayetlerinden dolayı da çok üzgünüz.

"KADINA ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Hiçbir insana şiddet kabul edilemez, ama kadına şiddet asla kabul edilemez. Kadına yönelik şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. En hassas olduğumuz konulardan biri kadına yönelik şiddetin önlenmesidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele çok boyutludur.

Kadına şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin yanında çok güçlü kültürel ve ahlaki hassasiyetler inşa etmeliyiz. Kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz. Bu mesele, bir insanlık yarasıdır. Hepimizin ve tüm insanlığın meselesidir. İnsan olmaya ve insanlığa yakışmayan bu şiddet kültürü reddedilmelidir. Bununla mücadele olmadan insanlık onuru olmaz.





"KADINLAR İNSANDIR, BİZ DE İNSANOĞULLARI"

Bu konuda toplumsal düzeyde yüksek bir bilinç, direnç ve duyarlılık oluşturmamız gerekiyor. Bugüne kadar önümüze gelen her türlü teklifi dikkatle ve hassasiyetle değerlendirdik. Aynı hassasiyet ve kararlılıkla kadına karşı şiddetle mücadeleyi temel meselemiz olarak göreceğiz.

Bu toprakların nefesi Neşet Ertaş'ın dediği gibi, "Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz."