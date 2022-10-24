Ömer Çelik: Kazaya göre herkesin durumu çok iyi

Hastanede tedavi gören Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ı ziyaret eden AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Atlattığımız kazaya göre herkesin durumu çok iyi, çünkü o ciddi bir kazaydı" dedi.

Azerbaycan'da trafik kazası geçirdikten sonra ambulans uçakla İstanbul'a getirilen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın tedavileri devam ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavileri devam eden Yıldırım ve Ayrım'ı ziyaret etti.

Çelik, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamada bulundu.

"Kazaya göre herkesin durumu çok iyi"

Kaza hakkında bilgi veren Çelik, "Sayın Başbakanımızı, milletvekilimiz Şamil Bey'i ve Oğuzhan arkadaşımızı şu anda ziyaret ettim. Kazadan sonra biliyorsunuz buraya beraber geldik, şimdi şükürler olsun ki durumları iyi. Orada ilk müdahaleleri yapılmıştı. Buraya geldikten sonra sağ olsunlar hocalarımız titizlikle ilgileniyorlar.

Şu an gördüğüm kadarıyla daha iyi durumdalar, bir müddet daha tedavileri burada sürecek. Şükürler olsun ki, atlattığımız kazaya göre herkesin durumu çok iyi, çünkü o ciddi bir kazaydı. Arabanın takla attığı ve daha sonra kayalara çarptığı çok ciddi bir kazaydı." dedi.

"Zaman içinde daha iyi bir duruma geleceğiz"

Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın mevcut sağlık durumlarıyla ilgili konuşan Çelik, "Sayın Başbakanımızın tabii ki sıkıntıları var, ciddi bir kaza atlattı ama fiziken giderek daha iyi bir şekilde, şu anda hafif yürüyüş yapabiliyor. Şamil Bey'in de tedavisi devam ediyor. Oğuzhan arkadaşımızın da durumu iyi, hareket edebiliyor.

Zaman içinde daha iyi bir duruma geleceğiz, hastanede bir müddet daha aynı ilginin aynı takibin devam etmesi gerekiyor, o zaman da söylemiştim herhangi hayati tehlike olan bir durum yoktu. O ciddi kazadan kaynaklanan ağrılar ve sıkıntılar söz konusu, bazı müdahaleler yapıldı, bugünümüze şükrediyor, acil şifalar diliyor, geçmiş olsun diyoruz." diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, Ömer Çelik açıklama sonrası hastaneden ayrıldı.