Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki açıklamalarına cevap veren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır…" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, "Kirli bürokratlara sesleniyorum” diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve çevresindeki bazı kişilerin yurtdışına kaçma planları yaptığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu, “Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurtdışına devasa paralar aktarıyor. Bu yapıların başında da Erdoğan’ın aile bireyleri geliyor. Yabancı ülkelerde bu paravan yapılar üzerinden oturma ve çalışma izni çıkarmaya çalışıyorlar. Kendi Pensilvanyaları’nı oluşturma telaşındalar." ifadelerini kullandı.

"Saat 22.00'de açıklayacağım"

Bu akşam saat 22.00'de açıklama yapacağını da söyleyen Kılıçdaroğlu, ""Akşam 22'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim, milletimi de bekliyorum. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde" şeklinde konuştu.

"İftira kampanyası"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun beyanlarının iftira kampanyası olduğunu söyledi.

"Bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir"

Açıklamalarına devam eden Çelik, "Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir." dedi.