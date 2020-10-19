Ömer Çelik: KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ersin Tatar'ın seçilmesiyle sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, seçimlerde büyük bir demokratik olgunluk gösterildiğini belirtti.

"KKTC DEMOKRASİSİNİN GÜCÜNÜ TÜM DÜNYA GÖRDÜ"

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir demokratik olgunluk göstermiştir. KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür.





"SEÇİMLERİN KAZANANI KIBRIS TÜRKLERİ OLMUŞTUR"

Bu seçimlerin kazananı, tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur. Kıbrıs Türkü’nün davası ve Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimizin korunması siyaseti kazanmıştır. KKTC, güçlü bir demokrasi ve bölge barışı için kilit bir aktör olduğunu göstermiştir...

Türkiye, KKTC’nin egemenlik haklarının korunması, kalkınması ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması noktasındaki mücadeleyi en güçlü şekilde sürdürecektir... Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davasına verdiği destek kararlı ve güçlü bir destektir.

"ERSİN TATAR'I TEBRİK EDİYORUZ"



Onurlu ve saygın KKTC Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sayın Ersin Tatar'ı bir kez daha tebrik ediyor; KKTC ve Kıbrıs davamız için hayırlı olmasını diliyoruz."

