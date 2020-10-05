Ömer Çelik: Macron'un açıklamaları inanç özgürlüğüne saygısızlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” söylemesi hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlıktır. Bu açıklama Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur.

Macron’un, Bakanlar Kuruluna sunacağı “ayrılıkçılıkla mücadele” yasa tasarısıyla “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” açıklaması çok karanlık bir zihniyeti yansıtıyor... “Fransa İslamı” oluşturmaktan bahsetmek diktatörce bir yaklaşımdır ve kara cehalettir.

Macron’un hedefinde, yükselişte olan yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı olmalıdır. Bunun yerine İslam’ı hedef alması en temel insani ve demokratik değerlere aykırıdır. Macron bu yaklaşımıyla demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek veriyor.

Macron’un bakış açısı sadece DEAŞ gibi terör örgütlerine ideolojik mühimmat sağlar. Macron’un ayrımcı bir zihniyeti yansıtan bakış açısı, Fransa’nın sorunlarına çözüm üretemediğini göstermektedir. Macron, AB değerlerine saldıran aşırı sağcılarla aynı düzleme geçmektedir.

Cumhurbaşkanımız defalarca yüz yüze görüşmelerde Macron’a İslam hakkında içine düştüğü zihniyet çarpıklığını ve kavram hatalarını anlattı. Macron ise ideolojik bir fanatizmle İslam düşmanlarına malzeme üretmeye devam etti.

Demokratik devletlerin yasalarla, farklı inanışlara mensup toplumsal kesimlerin inançlarını belirleme gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Aksi davranış totalitarizmdir. Avrupa bu totaliter anlayışı terketmek için büyük bedeller ödedi. Macron bu bedelleri hiçe sayıyor.

Macron’un göçmen toplumları disiplinize etmeye dönük otoriter ideolojisi, güvenlikçi bir yaklaşım ile topluma ve dini meselelere şekil verme hedefi gütmektedir. Avrupa demokratları bu yaklaşımı Stalinizm olarak görür ve reddeder.

İnanç özgürlüğüne müdahale anlamına gelecek girişimlere karşı olduğumuzu ifade ediyor; bu bakış açısının temel insan hak ve hürriyetleri ile çeliştiğini hatırlatıyoruz.

Demokratik değerlere ve inanç özgürlüğüne saldırı, Fransa devlet başkanlığından gelmemelidir. Macron’un yaklaşımları tüm Fransız toplumuna da haksızlıktır. Fransa’nın demokratik kazanımlarına darbedir.

İslam, evrenseldir ve barış dinidir. Macron’un İslam dinini “aydınlatmak” gibi bir misyonu olamayacağı gibi böyle çarpık bir girişimde bulunmak totaliter bir yaklaşımdır. Macron, Cumhurbaşkanımızın kendisine bu konuda anlattıklarını hatırlamalıdır.

Macron’un gündeme getirdiği tasarıyı yakından takip edecek; söz konusu tasarıya dair mülahazalarımızı ilgili platform ve çevrelerde dile getireceğiz. Avrupa’nın tüm demokratlarını bu totaliter girişime karşı durmaya davet ediyoruz."



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