Ömer Çelik: Meclis'te eşkiyalık kabul edilemez

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sürüyor.
Bugün İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri gerçekleştirilirken CHP'li milletvekilleri, arbedeye neden oldu.
CHP'li vekiller, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya barikat kurup, görüşme salonuna girmesine engel olmaya çalıştı.
Bu gergin anlara ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından bir paylaşım yaptı.
Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.
"MECLİS'TE EŞKIYALIK KABUL EDİLEMEZ"
Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclis'teki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Meclis'te eşkıyalık kabul edilemez. Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz.
"CHP GEREĞİNİ YAPMALIDIR"
Barbarlık ve eşkıyalık hak ettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir.
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