Ömer Çelik: Meral Akşener'in kullandığı kelimeleri en sert şekilde kınıyoruz

Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına sert bir dille karşılık verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısı sırasında yaptığı açıklamalarla tepki çekti. Açıklamalarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Akşener, "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" ifadelerini kullandı.

Akşener'in bu açıklamalarına, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından sert bir açıklamayla yanıt geldi.

"SİYASİ HAYATIMIZDAKİ EN BÜYÜK ÇİRKİNLİK"

Ömer Çelik, Meral Akşener'in tepki çeken sözlerinden sonra bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;

"İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Sn.Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir. Netanyahu'nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sn Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu'yu sevindirme gayretidir.

"AHLAK DIŞI BİR SAPMA"

Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır.

Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin "Filistin düşmanlarına destek veren" bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz. Akşener, Cumhurbaskanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin.





"CUMHURBAŞKANIMIZ ULUSLARASI KURUMLARI HAREKETE GEÇİREN İSİMDİR"

Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler Filistin davasının savunulması, Mescidi Aksa ve Kudüs'ün aziz değerlerinin muhafazası ve statülerinin korunmasıdır. Netanyahu ise bunun tam zıddıdır. İkisini birbirine karıştırmak Netanyahu'nun kara propagandasına destek olmaktır sadece.

Sn Cumhurbaşkanımız, Harem-i Şerif'te krizin başladığı andan itibaren Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten, bu amaçla dünya liderleri ile görüşen, uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir."