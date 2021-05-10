Ömer Çelik: Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçleri tarafından Filistinlilere yönelik yapılan saldırılara ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçleri tarafından Filistinlilere düzenlenen saldırılar hakkında, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Mescid-i Aksa ve çevresinde, Filistinlilere yönelik şiddetin artarak devam ettiğini vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir."

"CESARETLENDİRMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

"Mescid-i Aksa’yı işgalden ve Kudüs’ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyorlar. Bu saatten sonra 'taraflara itidal tavsiye ediyoruz' şeklindeki açıklamalar fanatikleri cesaretlendirmekten başka bir şey değildir."





"TARAFSIZ GİBİ DAVRANANLAR ZALİME DESTEK VERMİŞ OLUYORLAR"

“Taraflara itidal tavsiye ediyoruz” diyenler bir tarafın saldırgan diğer tarafın mağdur olduğu gerçeğini örtmüş oluyorlar. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar."

MESCİDİ-İ AKSA'YA SALDIRI

Kadir Gecesi münasebeti ile teravih namazlarını Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da eda etmek isteyen Müslümanlara, İsrail askerleri tarafından saldırı düzenlenmiş ve çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.

205 KİŞİ YARALANMIŞTI

7 Mayıs tarihinde de Mescid-i Aksa’ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırılmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü.

Filistin Kızılayı, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda 205 kişini yaralandığını açıklamıştı.