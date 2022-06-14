AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK toplantısının ardından gündemdeki konularla ilgili gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Ömer Çelik, Yunanistan'ın adaları silahlandırması, Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan askeri operasyon ve ekonomideki son gelişmeler hakkında partisinin görüşlerini paylaştı.

"Yunanistan yıllardır adaları silahlandırıyor"

Ömer Çelik, adaların yıllardır Yunanistan tarafından silahlandırıldığını belirterek, "Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Ne zaman hukuka davet etsek maalesef Yunanistan bunu ‘Türkiye’nin saldırganlığı’ gibisinden astı astarı olmayan şeylere dönüştürüyor." dedi

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Ömer Çelik: Yunanistan'ın adaları silahlandırması kabul edilemez VİDEO

"Yunanistan hukuku ihlal ediyor"

"Dünyada deniz sahasının 2 katı kadar hava sahası talep eden Yunanistan'dan başka ülke yok. Bütün bunlar ortadayken, Lozan ve Paris anlaşmasında sayılırken tutup adaları silahlandırarak bunları yok sayıyorlar. Hukuku ihlal eden taraf Yunanistan'dır. "Gelin bunları masada, aramızda çözelim" diyen de biziz. Buradaki tartışmanın esası, Türkiye'nin Mavi Vatan konusundaki hassasiyetinin hukuka uygun olmasıdır. Meşru Kıbrıs Barış Harekatı'nı bile bir tehdit olarak ABD Kongresi'nde sundu Miçotakis.

"Efes tatbikatı büyük ses getirdi"

Efes Tatbikatı büyük bir katılımla dünyada büyük ses getirdi. Ege adalarının silahlandırılması konusunda Cumhurbaşkanımızın güçlü bir açıklaması oldu. Her zaman şunu söylüyoruz: Yunanistan bizim komşumuz, sorunları masada çözebileceğimize açığız. Ama Yunanistan sürekli olarak üçüncü ülkeleri işe katıyor. Paris Antlaşması, Meis adasının da dahil olarak 14 adanın silahsız olmasını teyit ediyor. Ne zaman hukuka davet etsek maalesef Yunanistan bunu 'Komşumuzun saldırganlığı, Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdidi' gibisinden propagandalara çevirmeye çalışıyor.

CHP'ye Mavi Vatan tepkisi

Şimdiye kadar 'Mavi Vatan' tanımına CHP'nin bir yetkilisi 'Bu çok maksimalist' bir yaklaşım diye bir açıklama geldi. Daha sonra bu şahıs açıklamasını düzeltmedi. Hiçbir partinin bu duruma düşmesini istemeyiz. Bu konularda doğru bir yerde durmasını temenni ederiz.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları

Cumhurbaşkanımız adayının kendisi olduğunu ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da partisinden gelen davranışlar, helalleşme hesaplaşma arasında gidip geliyor. Dolayısıyla net olmayan bir durum var. Türkiye'de herhangi makama aday olan birinin kimlik unsurunun tartışma yapılması, insan haklarına aykırı bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes 1. sınıf vatandaşıdır. Herhangi bir kimsenin etnik kimliği üzerinden ötekileştirilmesine biz asla müsaade etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde etnik kimliği üzerinden etiketlenmesi olmaz.

CHP'den Tanju Özcan için ihraç istemi

Bu CHP'nin iç meselesidir. Ona karışmak istemem. Maalesef bu belediye başkanı hiçbir partiye yakıştıramayacağımız bir şekilde üsluplarıyla gündeme geliyor. Özellikle Avrupa aşırı sağının kullandığı nefret diliyle. Bunlarla da övünen birisi. Kendisi bu üslubu da maalesef kendisini ne kadar Atatürkçü olduğuyla örtmeye çalışıyor. O bakımdan ben bunu değerlendiririm. İhraç meselesi CHP'nin kendi meselesidir. Uzun zamandır bu nefret diliyle ortaya çıkan siyasetçi az görülmüştür." diyerek açıklamalarını tamamladı.



