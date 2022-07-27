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    Ömer Çelik: Musul'daki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

    Ömer Çelik, "Musul Başkonsolosluğu'muza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye’yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öder" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 17:10
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    Ömer Çelik: Musul'daki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

    Türkiye'nin Musul başkonsolosluğu yakınlarına bu sabah roketli saldırı düzenlendi.

    Hain saldırı sonrası büyük panik yaşanırken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

    Saldırıya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

    Sözcü Ömer Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

    "Saldırganlar hukuk önüne çıkarılmalıdır"

    Sözcü Ömer Çelik, "Musul Başkonsolosluğu'muza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye’yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır." dedi

    "Terör odaklarına karşı mücadele etmeliyiz"

    Planlı provakosyan yapıldığı belirten Ömer Çelik, "Türkiye’nin hedef gösterilmesi sadece terör odaklarının işine yarar. Kardeş Irak’la beraber bu terör odaklarına karşı mücadeleyi artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

    Hain saldırıyı gerçekleştiren terör odaklarının kararlı ve kesin bir cevapla karşılacağını belirten Çelik, "Terörle mücadelemiz yüksek meşruiyete ve kararlı bir iradeye sahiptir." açıklamasında bulundu.

    Ömer Çelik: Musul daki saldırıyı şiddetle kınıyoruz #1

    Ömer Çelik: Musul daki saldırıyı şiddetle kınıyoruz #2

    Ömer Çelik: Musul daki saldırıyı şiddetle kınıyoruz #3


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