Ömer Çelik: Nefret siyasetini Kılıçdaroğlu, yazılım haline getirmiştir

MYK toplantısı ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Kemal Klıçdaroğlu'nun nefret siyasetini yazılım haline getirdiğini söyledi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti üzerinden hareket ettiğini söyleyen Çelik, bu söylem biçiminin CHP seçmenine de haksızlık olduğunu dile getirdi.

Çelik, CHP'nin, AK Parti'nin tüm faaliyetlerinin karşısında olduğunu ifade etti.

"NEFRET SİYASETİ, KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN YAZILIM HALİNE GELMİŞTİR"

Çelik'in açıklamalarında, şu ifadeler yer aldı:

"Nefret siyaseti, Kılıçdaroğlu tarafından yazılım haline getirilmiştir. Avrupa'daki aşırı sağcı partilerin söylemiyle karşı karşıyayız. Şüphesiz CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın beklentileri açısından da çok büyük bir haksızlıktır.





"CHP, TAMAMEN SİYASİ HUSUMET OLUŞTURMAK İSTİYOR"

Güçleri olsa bize engel olacaklar ama millet destek vermiyor. CHP, AK Parti ne yapmak istediyse karşısında oldu. CHP tamamen siyasi husumet oluşturmak istiyor.

Dış politika ve ekonomi konusunda eleştirileri ile bize katkı sağlayan CHP'li isimler vardı. O siyasilerin hepsi gitti, tamamen siyasi yıkım örneğiyle karşı karşıya kaldığımız bir tablo var karşımızda.

MİLİTAN SÖZLERİNE TEPKİ

Valilerimize, Kaymakamlarımıza 'militan' diyerek skandallara devam etti Kılıçdaroğlu. Vali ve kaymakamlara militan diyenlerin tamamen yıkım siyaseti içinde, barbarca tavır içinde olduğunu görüyoruz.

Bu yanlış tekrarlanmasaydı yine susulacaktı. Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına militan diyenler faşistlerin ta kendisidir.

"NAZİ AĞZIYLA KONUŞMAYI BIRAKMALARI LAZIM"

Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım. Ne yaparsanız yapın bu gerici anlayış kazanamayacak. Ya milletin desteğini alacaksınız, onun dışında arayışlarınız boştur. Devleti kuran partiden devlete saldıran parti haline geldiler."