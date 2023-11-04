Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına ve buna destek veren Batı ülkelerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İsrail’in kendini savunma hakkı var' diyenler bu cinayet makinesinin asıl destekçisidir." dedi.

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İsrail tüm tepkilere rağmen dünyanın gözü önünde Gazze'de katliama devam ediyor.

7 Ekim'de başlayan bombardıman tüm şiddettiyle Gazzelilere ölüm kusuyor.

Bu kapsamda son verilere göre ölü sayısı 10 bine dayanırken Türkiye'den tepkiler yükselmeye devam diyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir kez daha tepkiyi dile getirdi.

"Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başında olduğu hükümetin bir cinayet makinesi olduğunu belirten Çelik, Batı ülkelerinin desteğini de eleştirdi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir.



Bu cinayet makinesi her katliamdan sonra Batılı ülkeler tarafından “İsrail’in kendini savunma hakkı var” cümlesiyle daha çok cinayet işlemesi için teşvik edilmektedir.



Gazzelilerin “yaşama hakkı”nı esas almadan kim sadece “İsrail’in kendini savunma hakkı var” diyorsa, bu insanlık suçlarının faillerindendir. Masumların öldürüldüğü her katliamdan sonra “İsrail’in kendini savunma hakkı var” diyerek Gazzelilerin yaşama hakkının yok edilmesini teşvik edenler, bu cinayet makinesinin asıl destekçisidir.

"Barbarlık topyekun insanlığa savaş açmıştır"

Netanyahu'nun katliam siyaseti izlediğini belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti: