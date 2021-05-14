Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına yönelik Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik, Netanyahu hükümetini suç ve katliam makinesi olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden İsrail'in Filistinlilere yönelik kanlı saldırılarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Sivilleri hedef alan bombalı ve orantısız saldırılara yönelik tepkisini dile getiren Çelik, paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik ifadeler kullandı.

Netanyahu hükümetinin suç makinesi olduğunu vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor."





"TOPYEKUN YOK ETME VE KATLETME SALDIRILARIDIR"

"Gazze’ye yaptığı saldırılarla tarihte farklı coğrafyalarda utanılacak ne kadar suç varsa hepsini işlemeye devam ediyor. Gazze’ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekun yok etme ve katletme saldırılarıdır."

"SESSİZ KALAN VE DESTEKLEYEN HERKES SORUMLUDUR"

"Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı... Bundan sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur."





"CUMHURBAŞKANIMIZIN GAYRETLERİ GÜNLERDİR SÜRÜYOR"

"Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı harekete geçirme gayretleri günlerdir sürüyor. Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın gayreti insanlık vicdanı ve adalet için Filistinli kardeşlerimizin yanında olan en güçlü iradedir."