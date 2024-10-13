Ömer Çelik: Netanyahu Hükümeti, her ülke ve uluslararası hukuk için tehdit

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan İsrail ordusu, tanklarla girdiği üste 15 askerin yaralanmasına neden oldu.

Yaşanan bu olayın ardından Türkiye'nin tepkisi gecikmedi.

ÖMER ÇELİK: "NETANYAHU HÜKÜMETİ, HER ÜLKE VE ULUSLARARASI HUKUK İÇİN TEHDİT"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İsrail’in Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) saldırması, BM üyesi tüm ülkelere saldırması demektir. Netanyahu Hükümeti her ülke ve uluslararası hukuk için tehdittir. Bu saldırılar bir kere daha İsrail’in ‘barış’ yanlısı herkesi düşman olarak gördüğünü göstermiştir. Barışı korumak isteyen tüm ülkeler, İsrail’e karşı beraber hareket etmelidir.