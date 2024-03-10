Ömer Çelik: Netanyahu'nun açıklamaları yok hükmündedir Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve Binyamin Netanyahu'nun açıklamaları hakkında konuşan Ömer Çelik, "Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir" dedi.

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İsrail, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor.

İsrail'in yaptığı zulme sessiz kalmayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkı, Gazze'ye desteğini iletiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye olan desteğinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir tepki de Ömer Çelik'ten geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayınladı;

"İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz"

Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir.



Küresel vicdan, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehditi lanetlemektedir. İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz…

"Netanyahu Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla “soykırım” suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir"