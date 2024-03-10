Ömer Çelik: Netanyahu'nun açıklamaları yok hükmündedir

İsrail, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor.
İsrail'in yaptığı zulme sessiz kalmayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkı, Gazze'ye desteğini iletiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye olan desteğinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir tepki de Ömer Çelik'ten geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayınladı;
"İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz"
Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir.
Küresel vicdan, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehditi lanetlemektedir. İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz…
"Netanyahu Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla “soykırım” suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir"
Türkiye, Ortadoğu’da adil ve kalıcı barıştan yanadır; iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletini desteklemektedir. İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla “soykırım” suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir.
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