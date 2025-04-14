Ömer Çelik: Özgür Özel, siyasi tarih bilmiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Çelik paylaşımında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor" diyen Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"SİYASİ KAVRAMLARDAN HABERDAR DEĞİL"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa’daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır. Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİ DÜŞMANCA"

"ÖZGÜR ÖZEL'İN GELDİĞİ NOKTA..."

Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen “niteliksiz siyaset”in markası oldu.